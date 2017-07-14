Мужчина, застрявший в банкомате, писал клиентам записки, но ему никто не верил

Работник обслуживающей компании в городе Корпус-Кристи, США, случайно попал вовнутрь банкомата. Хорошо, что у него была ручка и бумага.

Мужчина ремонтировал замок в сервисной комнате для банкомата и случайно закрылся внутри. К несчастью мобильный телефон он оставил в машине.

Для того чтобы спастись он писал записки с просьбами о помощи, и выталкивал их через отверстие для выдачи чеков:

"Пожалуйста помогите. Я застрял здесь и у меня нет телефона. Пожалуйста позвоните моему начальнику"

Он просидел внутри 3 часа, отправляя записки клиентам банкомата, но никто ему не верил.

Офицер полиции Ричард Олден рассказал журналистам канала KRISTV, что тоже думал, что это шутка, пока не услышал голос внутри банкомата.

Полицейские выбили дверь и освободили бедолагу. Медицинская помощь ему не потребовалась.