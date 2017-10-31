МВД назвало действия НАБУ политическими

Министерство внутренних дел сочло обыски НАБУ у сына главы МВД Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря политическими.

"В Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы. Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства", - сказано на сайте министерства.

Как напоминает МВД, уголовное производство было возбуждено 7 июля 2015 года по факту якобы многочисленных нарушений во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД, что якобы привело к потерям бюджетных средств.

Министерство отмечает, что в рамках досудебного расследования по решению следствия Государственной финансовой инспекцией Украины была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины.

"По результатам ревизии, которые отражены в соответствующем акте, по поводу количества рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16 595 000,00 грн нарушений не установлено", - сказано в сообщении.

Кроме того, решением Окружного административного суда Киева, которое в настоящее время вступило в законную силу, отказано заявителю в признании противоправными действий должностных лиц МВД Украины во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков 16 февраля 2015. Решением суда в полном объеме отказано в удовлетворении иска в связи с отсутствием, по мнению суда, существенных нарушений норм права при проведении процедуры закупки рюкзаков. В настоящее время органу досудебного расследования известно о существовании этого судебного решения, отмечают в МВД.

Там уверяют, что в ходе ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме.

"МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков", - сказано в сообщении.

В МВД отмечают, что выводы экспертизы, которая установила, что закупленные рюкзаки меньшие по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированных ошибках эксперта при определении объема рюкзака.

Министерство также утверждает, что к делу приобщено "сфальсифицированное видео" разговора тогдашнего заместителя министра Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел, подлинность которого не была доказана следствием.

МВД настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом "О государственных закупках" и ведомственными актами МВД Украины.

Отдельно отмечается, что с учетом убытков, причиненных Министерству внутренних дел Украины в результате позиции следствия в этом производстве, МВД обратилось к НАБУ с заявлением о признании его потерпевшим в данном производстве, которое предоставило бы возможность предоставлять министерству необходимые доказательства и участвовать в их оценке для быстрого установления объективной истины в этом деле. Однако в удовлетворении этой просьбы было отказано.

"В течение всего времени работы в должности Министра внутренних дел Украины, в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии. Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы «крышевания» и «договорняков»", - отмечают в МВД.

Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции, заключили там.

Напомним, НАБУ во вторник провело обыски у Александра Авакова и Сергея Чеботаря, по неофициальной информации, они задержаны.