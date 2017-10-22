МВД заявило о повышении раскрываемости преступлений на 25%

Министерство внутренних дел утверждает, что в январе-сентябре 2017 года раскрываемость преступлений выросла больше чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пришла статистика противодействия преступлениям за 9 месяцев 2017 года - правоохранителям удалось раскрыть больше преступлений на 25,6%. При всех особенностях сегодняшнего времени есть положительная динамика", - цитирует министра его пресс-служба.

Министр отметил, что по сравнению с 2016 годом, количество преступлений уменьшилось на 14,5% - с 491 тысячи до 420 тысяч.

Напомним, в мае 2017 года, выступая в Верховной Раде, генеральный прокурор Юрий Луценко назвал ситуацию с преступностью в Украине очень сложной. Но в то же время он заявил, что она начала улучшаться и за первый квартал было зафиксировано падение по всем преступлениям.