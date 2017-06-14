На акциях протеста в Москве задержали 136 подростков

14 июня 2017 г. 10:07
Источник: Левый Берег
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Более 130 подростков было задержано в Москве на акции оппозиции, сообщает Интерфакс.

"Было задержано 136 несовершеннолетних. Мое мнение - эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире", - сказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он связал участие подростков в массовой акции оппозиции с их желанием "реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой".

Акции протеста прошли в нескольких российских городах накануне. В Москве в них приняли участие около 4,5 тыс. человек, а задержаны, по данным "ОВД-Инфо", были 825. В Санкт-Петербурге протестовали около 3,5 тыс. человек. Около 500 были задержаны.

Оппозиционера Алексея Навального задержали еще до начала митинга в подъезде его дома. В ночь с 12 на 13 июня суд приговорил его к аресту на 30 суток за неповиновение сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 8 ст. 20.2).

Во вторник Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста активисту и политику Марку Гальперину и оппозиционеру Илье Яшину за якобы неповиновение полиции на протестной акции в центре столицы РФ 12 июня.

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