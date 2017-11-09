На Алексеевке горела многоэтажка: пострадала пенсионерка

Сообщение о пожаре в жилом 12-этажном доме по пр. Победы, 64 поступило 8 ноября в 13:40.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ЧП произошло в квартире на 9 этаже. Когда спасатели добрались до квартиры, пожар на площади 1,5 кв.м. уже ликвидировали соседи.

Как выяснилось впоследствии, 80-летняя хозяйка дома готовила на электроплите лечебную смолу. В результате ее вспышки женщина получила ожоги головы, верхних и нижних конечностей, верхних дыхательных путей на кухне загорелись обои и лопнуло стекло в окне.

После осмотра врачами женщина отказалась от дальнейшей госпитализации.