На Алексеевке горела многоэтажка: пострадала пенсионерка

09 ноября 2017 г. 12:47
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Сообщение о пожаре в жилом 12-этажном доме по пр. Победы, 64 поступило 8 ноября в 13:40.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, ЧП произошло в квартире на 9 этаже. Когда спасатели добрались до квартиры, пожар на площади 1,5 кв.м. уже ликвидировали соседи.

Как выяснилось впоследствии, 80-летняя хозяйка дома готовила на электроплите лечебную смолу. В результате ее вспышки женщина получила ожоги головы, верхних и нижних конечностей, верхних дыхательных путей на кухне загорелись обои и лопнуло стекло в окне.

После осмотра врачами женщина отказалась от дальнейшей госпитализации.

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