На должность главы НАПК претендуют 32 человека (список)

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила 32 заявки на должность. Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International Ukraine. Ее представитель Катерина Рыженко - сопредседатель конкурсной комиссии по выбору главы НАПК.

22 претендента имеют юридическое образование, девять – научную степень.

На должность претендуют один экс-член НАПК, семь представителей НАБУ, по трое из Генпрокуратуры и адвокатов. Также среди кандидатов есть работники университетов, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Высшего квалификационной комиссии судов и КГГА.

Полный список выглядит следующим образом:

Бойко Наталья, адвокат

Булах Дмитрий, глава ОО "Харьковский антикоррупционный центр", депутат Харьковского облсовета

Величко Владимир, и.о. гендиректора ГП "Харьковстандартметрологи", депутат Запорожского облсовета

Гарницкий Павел, адвокат

Гекалюк Роман, консультант Management Systems International, член ОО "Национальная ассоциация антикоррупционного кампаенса"

Горбенко Анна, детектив НАБУ

Давтян Дмитрий, замглавы Киевской горадминистрации

Ежов Анатолий, сотрудник Генеральной прокуратуры

Займак Ирина, сотрудница секретариата Высшей квалификационной комиссии судей

Зеленов Геннадий, сотрудник аппарата Верховного Суда

Кармазин Роман, сотрудник юридического департамента НБУ

Козаченко Виктория, прокурор Генпрокуратуры

Кравцов Виктор, адвокат

Кравченко Юрий, директор харьковского теруправления НАБУ

Магамедрасулов Руслан, детектив НАБУ

Маштабей Сергей, сотрудник директората цифровой инфраструктуры МИУ

Новиков Александр, прокурор Генпрокуратуры

Осипчук Роман, начальник управления внутреннего контроля НАБУ

Пархоменко-Куцевил Оксана, завкафедры публичного администрирования МАУП

Пресняков Иван, эксперт программы USAID/ENGAGE

Прохоренко Алексей, начальник юротдела профсоюза МВД

Рева Виктор, главный специалист антикоррупционного сектора Минагрополитики

Скопич Александр, бывший член НАПК

Соломатина Анна, бывший руководитель департамента финконтроля НАПК

Ставская Лилия, бывшая сотрудница Счетной палаты

Стецишин Роман, сотрудник департамента стратегического планирования и евроинтеграции МОН

Уразовский Владимир, детектив НАБУ

Фодчук Анатолий, начальник управления предотвращения коррупции МВД

Хавронюк Николай, профессор Киево-Могилянской академии

Цивинский Александр, детектив НАБУ

Шрам Олег, адвокат

Юпатин Николай, начальник отдела внутренних расследований НАБУ

Конкурс стартовал 8 ноября. Сопредседатели конкурсной комиссии - Тильман Хоппе от международных представителей и Екатерина Рыженко от украинской стороны.

Напомним, закон о перезагрузке НАПК вступил в силу 18 октября 2019 года. 20 октября Кабмин назначил экс-депутата от "БПП" Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы НАПК.