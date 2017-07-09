На Донбассе боевики 10 раз открывали огонь с начала суток

С начала суток боевики 10 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Два раза противник бил по укреплениям украинских военных из запрещенного минскими соглашениями оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

На Приморском направлении пророссийские боевики открывали огонь по украинским военным в районе Павлополя и Широкино. При этом враг применял гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

На Донецком направлении около полудня боевики обстреляли укрепления сил АТО вблизи Авдеевки из противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении противник нарушал перемирие пять раз.

"Утром захватчики из минометов калибра 120 мм били по нашим опорным пунктам неподалеку Крымского и Новотошковского. А после обеда захватчики обстреляли из стрелкового оружия одно из подразделений ВС Украины у поселка Желтое, и снова открывали огонь из противотанковых гранатометов в районе Бахмутской трассы", - говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что потерь среди бойцов сил АТО вследствие вражеских обстрелов сегодня не было.