На Донбассе оккупанты хотят сделать "иностранцами" украинцев, которые не имеют паспорта РФ

13 ноября 2020 г. 14:10
Источник: УНИАН
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Оккупанты хотят предоставить статус «иностранных граждан» украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса, не имеющим российских паспортов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Отмечается, что российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов ускоряют принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«Оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса «иностранного гражданина». В частности, предполагается лишить их «избирательного права», возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения», - информирует Минобороны.

Также сообщается, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле.

«Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых «миротворческих» подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе», - сообщили в Минобороны.

 

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