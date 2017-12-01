На Донбассе РФ проводит испытания нового вооружения

РФ проводит испытания нового вооружения и техники в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, заявляет первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства в пятницу, об этом И.Руснак проинформировал посла ОАЭ в Украине Салема Ахмеда Аль-Каабе. "Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии", - сказал замминистра в ходе встречи.

Согласно сообщению, стороны обсудили на встрече приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и ОАЭ в сфере оборонной промышленности.

Посол поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. "В последнее время мы констатируем только положительную динамику в нашем сотрудничестве", - отметил Салем Ахмед Аль-Каабе.