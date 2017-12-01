На Донбассе РФ проводит испытания нового вооружения

01 декабря 2017 г. 13:10
Источник: Интерфакс-Украина
50 просмотров

РФ проводит испытания нового вооружения и техники в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, заявляет первый замминистра обороны Украины Иван Руснак.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства в пятницу, об этом И.Руснак проинформировал посла ОАЭ в Украине Салема Ахмеда Аль-Каабе. "Украина оказалась в сложной ситуации в связи с российской агрессией. В частности, Россия испытывает на востоке нашей страны новейшие образцы вооружения и военной техники. В таких условиях мы должны достичь значительных успехов в оснащении своей армии", - сказал замминистра в ходе встречи.

Согласно сообщению, стороны обсудили на встрече приоритетные вопросы и перспективы сотрудничества между Украиной и ОАЭ в сфере оборонной промышленности.

Посол поблагодарил за сотрудничество и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. "В последнее время мы констатируем только положительную динамику в нашем сотрудничестве", - отметил Салем Ахмед Аль-Каабе.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.