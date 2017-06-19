На Донбассе задержали очередных "заблудившихся" российских военнослужащих - Размазнин

19 июня 2017 г. 21:18
Источник: УНИАН
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Количество задержанных он не уточнил.

Очередных "заблудившихся" российских военнослужащих задержали на Донбассе 18 июня. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин журналистам в Краматорске, передает "ОстроВ".

"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело", - сказал он.

Генерал-майор отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходят достаточно часто, просто информация об этом не обнародуется в прессе.

Регулярно задерживаем, сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто", - сказал Размазнин.

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