На довыборах в 179-м округе лидирует экс-глава ХОГА

По состоянию на 10:30 часов утра Центральная избирательная комиссия обработала почти 67% участковых протоколов с 179-го округа, где 15 марта состоялись довыборы в Верховную Раду: лидирует с огромным отрывом экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

За самовыдвиженку Юлию Светличную проголосовали 75,89% избирателей (19 362), за кандидата от «Европейской солидарности» Викторию Пташник - 8,69% (2219 человек), за самовыдвиженку Татьяну Егорову-Луценко - 2,85% (729 человек).

Явка в округе на 20 часов 15 марта составила 27,47%. «Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО № 179 составила 51,01%, а в целом по Украине - 49,2%», - отмечают в ЦИК.

Выборы в ОИО № 179 прошли спокойно. Чрезвычайные события, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня не зафиксированы, добавляют в Центризбиркоме.

Результаты промежуточных выборов должны быть установлены не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области. В округе на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. В ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.