На Гоптовке задержали мужчину, причастного к бандформированиям боевиков на Донбассе

03 июля 2017 г. 14:26
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Украины и гражданина России и который причастен к российским бандформированиям.

Как рассказали  пресс-службе Госпогранслужбы, во время пограничного контроля мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины.

Однако при этом поведение 59-летнего мужчины было заметно взволнованным, потому группа осмотра проверила сумку с вещами, среди которых обнаружила также и внутренний паспорт гражданина России, а также фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей был обнаружен ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали гражданина вместе с находкой. В СБУ и Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 УКУ (Создание террористической группы или организации) и ст. 338 УКУ (Надругательство над госсимволами). Сейчас фильтрационные мероприятия продолжаются.

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