На границе с Крымом задержан экс-чиновник МВД, подозреваемого в госизмене

На административной границе с Крымом задержали бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины, которого подозревают в государственной измене и содействии оккупантам в преследовании крымчан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах

По данным источников, украинская сторона задержала бывшего замначальника Крымского управления МВД, полковника милиции в запасе Николая Федоряна.

Как отмечает прокуратура АР Крым, он подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир". На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения в Херсонском городском суде.

Подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма в 2014 году остался на своем месте. По данным следствия, по меньшей мере с марта 2019 года помогал ФСБ в организации незаконных обысков у крымских татар, обеспечивая силовиков автомобилями.