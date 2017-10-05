На Харьковщине чиновник продал имущество госпредприятия своим родственникам

Харьковская местная прокуратура №6 передала в Харьковский районный суд области обвинительный акт в отношении арбитражного управляющего, которого подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украина).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных исследовательских сельскохозяйственных хозяйств. Он организовал и провел фиктивные торги по реализации имущества должника, в которых приняли участие только его родственники. Близкие злоумышленника приобрели недвижимость банкрота по ценам, в сотни раз ниже реальной стоимости.

Кроме того, в период с 2007 по 2015 годы арбитражный управляющий, чтобы скрыть отчуждения имущества, подавал ложные сведения в виде отчетов о работе уполномоченным государственным органам и кредиторам по реализации недвижимости.

Убытки незаконными действиями арбитражного управляющего, составляют почти 3 млн. грн.