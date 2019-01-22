На Харьковщине начал работать избирательный омбудсмен

22 января 2019 г. 11:31
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Гражданская сеть ОПОРА представила общественного омбудсмена по защите избирательных прав по Харьковской области. Им стал правозащитник Юрий Чумак.

«Целью деятельности омбудсменов по защите избирательных прав является защита активного и пассивного избирательного права, предупреждения нарушений права на свободные и справедливые выборы с помощью всех доступных соответствии с законодательством возможностей и обеспечения неотвратимости наказания за нарушение избирательных прав», - отметил избирательный омбудсмен Юрий Чумак.

Что делают общественные омбудсмены и их полномочия:

- взаимодействие с правоохранительными органами и отслеживание прогресса при расследовании резонансных производств о преступлениях против избирательных прав;

- анализ судебной практики, отбор стратегических дел, которые могут изменить судебную практику по рассмотрению дел, связанных с выборами, в том числе для подачи жалоб в Европейский суд по правам человека;

- сотрудничество с Национальной полицией о предоставлении рекомендации по устранению причин и условий возникновения избирательных конфликтов и преступлений,

- содействие внедрению и действенному обеспечению международных стандартов выборов в Украине, повышение правовой культуры избирателей и кандидатов;

- взаимодействие с региональными офисами Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в том числе осуществление мониторинговых визитов в места несвободы;

- проведение публичных встреч с избирателями и представителями субъектов избирательного процесса в формате разъяснения требований законодательства, возможных нарушений на соответствующем этапе избирательного процесса, обсуждение конкретных нарушений избирательного законодательства, которые имели место в регионе, и способов их предотвращения.

Напомним, 31 июля 2018 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписала Меморандум о сотрудничестве со Всеукраинской общественной организацией «Гражданская сеть «ОПОРА», которым, в частности, предусмотрено взаимодействие между региональными общественными омбудсменами и работниками Секретариата Уполномоченного по правам человека в вопросах, касающихся защиты избирательных прав.

10 января 2019 Гражданская сеть ОПОРА зарегистрирована как организация, которая будет наблюдать за выборами Президента Украины.

Справка:

Гражданская сеть ОПОРА - одна из ведущих неправительственных и беспартийных всеукраинских организаций общественного контроля и адвокации в сфере выборов, парламентаризма, а также всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных.

 

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