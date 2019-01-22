На Харьковщине начал работать избирательный омбудсмен

Гражданская сеть ОПОРА представила общественного омбудсмена по защите избирательных прав по Харьковской области. Им стал правозащитник Юрий Чумак.

«Целью деятельности омбудсменов по защите избирательных прав является защита активного и пассивного избирательного права, предупреждения нарушений права на свободные и справедливые выборы с помощью всех доступных соответствии с законодательством возможностей и обеспечения неотвратимости наказания за нарушение избирательных прав», - отметил избирательный омбудсмен Юрий Чумак.

Что делают общественные омбудсмены и их полномочия:

- взаимодействие с правоохранительными органами и отслеживание прогресса при расследовании резонансных производств о преступлениях против избирательных прав;

- анализ судебной практики, отбор стратегических дел, которые могут изменить судебную практику по рассмотрению дел, связанных с выборами, в том числе для подачи жалоб в Европейский суд по правам человека;

- сотрудничество с Национальной полицией о предоставлении рекомендации по устранению причин и условий возникновения избирательных конфликтов и преступлений,

- содействие внедрению и действенному обеспечению международных стандартов выборов в Украине, повышение правовой культуры избирателей и кандидатов;

- взаимодействие с региональными офисами Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в том числе осуществление мониторинговых визитов в места несвободы;

- проведение публичных встреч с избирателями и представителями субъектов избирательного процесса в формате разъяснения требований законодательства, возможных нарушений на соответствующем этапе избирательного процесса, обсуждение конкретных нарушений избирательного законодательства, которые имели место в регионе, и способов их предотвращения.

Напомним, 31 июля 2018 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписала Меморандум о сотрудничестве со Всеукраинской общественной организацией «Гражданская сеть «ОПОРА», которым, в частности, предусмотрено взаимодействие между региональными общественными омбудсменами и работниками Секретариата Уполномоченного по правам человека в вопросах, касающихся защиты избирательных прав.

10 января 2019 Гражданская сеть ОПОРА зарегистрирована как организация, которая будет наблюдать за выборами Президента Украины.

Справка:

Гражданская сеть ОПОРА - одна из ведущих неправительственных и беспартийных всеукраинских организаций общественного контроля и адвокации в сфере выборов, парламентаризма, а также всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных.