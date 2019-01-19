На Харьковщине не будет никаких «схем» по фальсификации выборов - губернатор

19 января 2019 г. 15:45
3 просмотра

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция готова обеспечить порядок во время избирательного процесса и предупреждать любые нарушения и попытки влиять на результаты выборов президента Украины.

Информацию о нарушениях , которые существуют на вечер 18 января в ходе предвыборной агитации, Аваков опубликовал в своем Facebook. 

На запись отреагировала также и губернатор Харьковской области Юлия Светличная. В своем комментарии глава ОГА отметила, полностью поддерживает позицию Авакова. 

«Никаких «схем» по обману людей, админресурса, скупки голосов или других «механизмов» фальсификации выборов. Всё должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жёстко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не «чёрные технологи» и лжецы», - подчеркнула она. 
 
Кроме того,  по ее словам, в ближайшие дни пройдет координационное совещание с областными правоохранителями, общественными организациями, активистами и всеми причастными к избирательному процессу. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.