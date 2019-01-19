На Харьковщине не будет никаких «схем» по фальсификации выборов - губернатор

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция готова обеспечить порядок во время избирательного процесса и предупреждать любые нарушения и попытки влиять на результаты выборов президента Украины.

Информацию о нарушениях , которые существуют на вечер 18 января в ходе предвыборной агитации, Аваков опубликовал в своем Facebook.

На запись отреагировала также и губернатор Харьковской области Юлия Светличная. В своем комментарии глава ОГА отметила, полностью поддерживает позицию Авакова.

«Никаких «схем» по обману людей, админресурса, скупки голосов или других «механизмов» фальсификации выборов. Всё должно пройти в строгом соответствии с Законом. Любые провокации по отношению к любому кандидату вне зависимости от статуса и позиции также будут жёстко пресекаться. Позиция однозначная. Определяться с выбором будут украинцы, а не «чёрные технологи» и лжецы», - подчеркнула она.