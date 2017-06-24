На Харьковщине открыли новый пограничный отдел

24 июня 2017 г. 17:40
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В ходе рабочей поезда в Харьковскую область секретарь СНБО Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли новый отдел пограничной службы "Тополи".

На оснащение нового подразделения с госбюджета было выделено 13, 5 млн грн. На строительство админзданий и служебного жилья, а также на установку линейных сооружений и видеотехнического наблюдения.

Выделено больше 62 млн грн. Административное здание и восемь квартир для персонала отдела оборудовано всем необходимым для работы и жизни

Во время открытия отдела погранслужбы Турчинов отметил и их соответствие евростандартам.

смотрю на фотографии, как на этом месте были просто руины какого-то непонятного помещения. Сейчас это новый по европейским стандартам построен объект ... И что мне больше всего понравилось, для временного содержания нарушителей предусмотрено камеру, которая, наверное, не уступает по качеству многим российским гостиницам, - отметил Турчинов

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