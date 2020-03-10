На Харьковщине съемочную группу не пустили на встречу с избирателями: делом занялась полиция

На Харьковщине правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта во время проведения встречи кандидата в депутаты с избирателями.

10 марта в 12:10 в Лозовской отдел полиции обратилась 25-летняя журналистка одного из украинских телеканалов.

Она сообщила, что неизвестные не пускают ее на встречу кандидата в депутаты с избирателями, которая проходит в Доме науки и техники в поселке Панютино.

Как сообщают СМИ, речь идет о встрече кандидата в народные депутаты (по 179 округу) Юлии Светличной с избирателями

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.