На Харьковщине съемочную группу не пустили на встречу с избирателями: делом занялась полиция

10 марта 2020 г. 16:48
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На Харьковщине правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта во время проведения встречи кандидата в депутаты с избирателями.

10 марта в 12:10 в Лозовской отдел полиции обратилась 25-летняя журналистка одного из украинских телеканалов. 

Она сообщила, что неизвестные не пускают ее на встречу кандидата в депутаты с избирателями, которая проходит в Доме науки и техники в поселке Панютино.

Как сообщают СМИ, речь идет о встрече кандидата в народные депутаты (по 179 округу) Юлии Светличной с избирателями

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

 

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