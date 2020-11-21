На Харьковщине в полицию поступило почти 800 сообщений о нарушениях во время выборов

На Харьковщине с начала избирательной кампании в полицию поступило 783 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В период с 5 сентября по 21 ноября 2020 в целом поступило 783 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Всего полицейские составили 14 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 58 уголовных производствах: 30 из них открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 28 - связаны с избирательным процессом.