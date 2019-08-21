Создание городскими властями очередного КП - легализация рейдерского захвата ТЦ "Барабашово", - заявление администрации

В Харькове на рынке "Барабашово» нет земельных конфликтов, а за созданием городской властью очередного КП стоит легализация рейдерского захвата.

Такое заявление сегодня, 21 августа, сделала администрация ТЦ "Барабашово", комментируя решение сессии Харьковского горсовета о переименовании КП "Харьков-топливо" в КП "Городской торговый рынок" для перевода земли торгового центра в коммунальную собственность.

«Сегодняшнее создание очередного «коммунального предприятия» городскими властями Харькова направлено на легализацию рейдерского захвата ТЦ «Барабашово».

Городские власти Харькова уже более года ведут деструктивную деятельность в отношении самого большого рынка в Украине и Восточной Европе ТЦ «Барабашово». Действия чиновников все больше напоминают откровенный рейдерский захват, которым пытаются прикрыть якобы защиту интересов каких-то малочисленных групп предпринимателей, инициативных групп, большая часть которых не ведет предпринимательскую деятельность, а также служат предлогом создания очередного коммунального рынка в городе.

Сначала городскими властями было создано КП «Сучасне місто», после этого активность так называемых «инициативных групп», многие члены которых не имеют никакого отношения к предпринимательству на «Барабашово», а те, кто имеет – позволяют себе открыто не оплачивать обязательства по договорам аренды, не производят оплату за электричество и вывоз мусора, - резко усилилась. Для поддержки разрушающих действий таких групп при содействии городских властей был привлечен Национальный корпус. Обо всех подобных ситуациях неоднократно сообщала администрация ТЦ. В результате все закончилось поборами: на это КП, охрану Нацкорпуса, услуги посредников и адвокатов, а также избиением радикалами всех несогласных.

Теперь городские власти приняли новое решение: в этот раз - о переименовании коммунального предприятия «Харьков-Топливо» в коммунальное предприятие «Городской торговый рынок», это делается, якобы, чтобы решить земельный конфликт на «Барабашово».

Администрация ТЦ отмечает, что на «Барабашово» нет земельных конфликтов, все, кто хочет вести предпринимательскую деятельность, такую возможность имеет, все платежи производятся, налоги оплачиваются. Городские власти под предлогом создания коммунального предприятия, якобы коммунального рынка, осуществляют рейдерскую атаку на частный торговый объект, который создавался многими предпринимателями в Украине и за ее пределами. Администрация ТЦ вынуждена отметить, что городские власти заняли открытую деструктивную позицию, их не интересует стабильная работа объекта, предпринимателей, а действия сегодня напоминают отчаянные попытки «временщиков» «нахапать побольше».

Напомним, ТЦ «Барабашово» ведет хозяйственную деятельность уже более 20 лет, является стабильным торговым объектом, здесь работают десятки тысяч харьковчан, которые создают себе и другим рабочие места, платят налоги, кормят свои семьи», - сказано в заявлении.