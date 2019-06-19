На сессии горсовета при рассмотрении вопроса о переименовании проспекта произошел скандал

На сессии Харьковского городского совета, которая проходит сегодня, 19 июня, рассматривают вопрос об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

По данному вопросу выступил докладчик - начальника отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый, который отметил, что переименование проспекта не подпадает под закон Украины «О декоммунизации». Отметим, что ранее эта же комиссия принимала решение о переименовании проспекта в честь Петра Григоренко, основываясь как раз на том, что имя маршала Жукова подпадает под действие данного закона.

После выступления докладчика в сессионном зале поднялся шум.

В защиту невозможности присвоения проспекту имени маршала Жукова выступили представитель общественности Игорь Рассоха и представитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

Главная позиция общественников заключается в том, что из 18 петиций, которые набрали 5 тысяч, это единственная петиция, которая была вынесена на рассмотрение сессии, учитывая, что она изначально была поддержана городским головой.

Рассоха же отметил, что 5 тысяч набрала подобная петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда в честь погибшего в зоне АТО харьковчанина Мирослава Мыслы. Но эта петиция не была рассмотрена, как и многие другие петиции. Таже Рассоха отметил, что по его данным, отношение к подписанию петиции за переименование имели бюджетники, которых использовали как админресурс.

«Маршал победы Константин Григорьевич Жуков, я подчеркиваю, маршал победы, вопрос мы рассматриваем исключительно в свете возвращения исторического названия проспекту, он освобождал и Харьков, и Европу от фашистских захватчиков», - заявил Кернес. Отметим, Жукова звали Георгий Константинович.

Обращаясь к мэру, Игорь Черняк заявил: «Почему же Вы не вынесли этот проект решения, имея большинство голосов в горсовете? Потому что в этом случае Вы бы несли ответственность за возвращение проспекту имени Жукова, в том числе уголовную, которая за нарушение закона о декоммунизации обязательно будет!».