На складах боеприпасов под Мариуполем прогремели взрывы

В Донецкой области неподалеку от Мариуполя прогремели взрывы на складах боеприпасов.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

"Около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (36 км от Мариуполя, - ред.) прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники ГосЧС. Полицейские окружили опасный район и обеспечивают его охрану", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в поле возник пожар.

Данных о пострадавших на данный момент нет.

Правоохранители проводят проверку.

На сайте Минобороны сообщается, что в настоящее время проходит эвакуация личного состава воинской части и принимаются меры по локализации пожара.

Уточняется, что на сельскохозяйственном поле произошел пожар, огонь перебросился на территорию воинской части, где находится указанный склад боеприпасов.

"С целью выяснения обстоятельств, которые привели к чрезвычайной ситуации, на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ во главе с замминистра обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее Харьковской области возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

На складе хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов. По словам министра обороны Степана Полторака, пожар уничтожил 70% из них.