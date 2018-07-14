На следующей неделе Турция отменяет чрезвычайное положение

Турция отменяет чрезвычайное положение, введенное в стране два года назад после попытки государственного переворота с 18 июля.

Об этом сообщает государственное агентство Турции Anadolu со ссылкой на заявление советника президента Турции Ибрагима Калина.

«Если столкнемся с экстраординарной угрозой, то чрезвычайное положение может быть объявлено снова», - сказал он.

Турция объявила чрезвычайное положение в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота сначала сроком на три месяца, но позже продлила на неопределенный срок.

За это время власти Турции аннулировали паспорта почти 11 тысяч человек.

Еще тысячи журналистов, преподавателей и военных были арестованы или осуждены к тюремному заключению якобы в связи с попыткой государственного переворота в стране.

Также власти закрыли несколько тысяч школ и благотворительных организаций по подозрению в причастности к организаторам переворота.