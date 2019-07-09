 

На телеканале NewsOne пройдет внеочередная проверка - Нацсовет

09 июля 2019 г. 13:25
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку украинского канала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 9 июля. Во время заседания член Нацрады Сергей Костинский заявил о необходимости провести соответствующую проверку и принять меры.

"Пришло время для абсолютно жестких действий в отношении телеканалов, которые осуществляют психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности", - сказал он.

Нацрада также решила создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, которая займется противодействием антиукраинской деятельности в СМИ.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Россией, но вчера телеканал отменил запланированный телемост из-за угроз 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.