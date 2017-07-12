На Трампа подали в суд из-за блокировки пользователей в Twitter

Семеро пользователей микроблога Twitter подали в суд совместный иск против президента США Дональда Трампа, в котором обвинили его в нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Об этом сообщает BBC.

"Иск был подан институтом Knight First Amendment, группой свободы слова в Колумбийском университете", - говорится в сообщении.

По словам семерых заявителей, их учетные записи были заблокированы президентом или его помощниками после того, как они насмешливо или критически ответили на твиты Трампа. Как известно, пользователи Twitter не могут видеть или отвечать на твиты из учетных записей, которые блокируют их.

Согласно жалобе, блокируя этих лиц, Трамп запретил им присоединиться к онлайн-беседе. Отмечается, что подобное является попыткой "подавить инакомыслие" в общественном форуме - и является нарушением первой поправки Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

"Первая поправка может быть применена к интернет-форуму так же, как она применяется к городскому собранию или открытым заседаниям школьных советов", - утверждает Джамиль Джаффер, исполнительный директор Knight First Amendment Institute.

По его словам, Белый дом действует незаконно, когда исключает людей из этого форума просто потому, что они не согласны с президентом. Он считает, что страница американского лидера в Twitter стала "важным источником новостей и информации о правительстве".

Напомним, что главу Twitter не позвали на встречу с Трампом за отказ сделать эмодзи против Клинтон.