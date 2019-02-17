На Ульяну Супрун в очередной раз подали в суд

Народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский подал судебный иск на исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные сайта «Судебная власть Украины». 15 февраля автоматизированная система определила председательствующей судьей Любовь Марулину.

Заместитель главы парламентской фракции Радикальной партии Андрей Лозовой в комментарии журналистам отметил, что иск его однопартийца касается незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

«К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги об закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует», - заявил парламентарий.

Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра.

Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу Супрун.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.