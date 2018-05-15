На вручении наград победителям Invictus Games ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко (видео)

На вручении наград победителям Invictus Games ветеран "Азова" Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко.

Ветеран АТО объяснил, почему не пожал руку президенту Украины.

"Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного Министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Также не понравилось то, что он рассказал о своем визите в Германию, который был неуместен, – цитируют Толмачева на Facebook-странице "Национальный корпус - Черкасщина".

"Петр Порошенко должен был закончить войну гораздо быстрее (как он и обещал), а не "затягивать" ее на четыре года, поэтому бы и раненых было бы гораздо меньше. Я считаю, что присутствие Порошенко только оскорбило честь раненых военных, которых могло быть значительно меньше", - передают слова ветерана "Азова" в "Национальном корпусе - Черкасщина".

Олег Толмачев - один из первых добровольцев полка "Азов", который уехал в зону АТО защищать Украину от российских оккупантов.

Он получил ранение летом 2014 года в бою под Мариуполем неподалеку от поселка Сартана.

Сейчас Толмачев - активный общественный деятель и представитель "Национального корпуса". Invictus Games: Team Ukraine основаны принцем Гарри в 2014 году.

В них принимают участие раненые военнослужащие. Соревнования проходят по следующим видам спорта: баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

