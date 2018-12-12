НАБУ по решению суда начнет расследование в отношении Гройсмана

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту злоупотребления служебным положением премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в судебных материалах.

На заседании было установлено, что 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

НАБУ получило заявление, но не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, поэтому заявитель подал на НАБУ жалобу в суд.

Суд, в свою очередь, удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.