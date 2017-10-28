НАБУ проверит, как Ляшко выиграл 571 тыс. гривен

28 октября 2017 г. 12:00
Источник: Левый Берег
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Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось обстоятельствами декларирования главой Радикальной партии Олегом Ляшко 571 тыс. грн выигрыша в Украинской национальной лотерее.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Мы проверяем это", - сказал он ведущей, не став вдаваться в детали.

Напомним, 24 октября в своей декларации на сайте Национального антикоррупционного агентства задекларировал три выигрыша в неуказанной лотерее компании УНЛ ("Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

Позже он сказал, что выиграл не в лотерею, а на ставках на "Шахтер" и "Ливерпуль".

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