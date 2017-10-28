НАБУ проверяет наличие немецкого гражданства у Розенблата

Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о наличии гражданства Германии у внефракционного народного депутата Борислава Розенблата.
Об этом сообщил директор ведомства Артем Сытник, пишет 5 канал.
По словам Сытника, политик собирался вылететь в Германию, несмотря на информацию о якобы поездке в Израиль.
"Также была информация, что у него поддельный паспорт для пересечения границы", – резюмировал Сытник.
Напомним, Розенблата подозревают в причастности к "янтарному делу". Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.
Розенблат внес залог в размере 7 млн грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.