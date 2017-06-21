Началась очередная сессия харьковского горсовета

Тринадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 21 июня, в сессионном зале горсовета. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

На сессии присутствуют представители Харьковского областного совета, миссии ОБСЕ, Главного управления Нацполиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 66 депутатов. В повестку дня включены 64 вопроса и «Разное».