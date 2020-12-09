Началась первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва

09 декабря 2020 г. 10:13
Автор: Лариса Говина
1 просмотр

В сессионном зале горсовета началась первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва. Эту сессию должны провести в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области. В повестке дня - 8 вопросов и «Разное».

Согласно повестке, депутаты должны выбрать секретаря городского совета, создать и утвердить состав постоянных комиссий и исполнительного комитета, структуру исполнительных органов и их положений. Также должны проголосовать за заместителей городского головы.

Ранее депутаты предыдущего созыва приняли изменения в Регламент, поэтому сессию можно проводить без новоизбранного мэра. Геннадий Кернес на данный момент продолжает лечение в немецкой клинике "Шарите"

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53