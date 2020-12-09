В сессионном зале горсовета началась первая сессия Харьковского городского совета VIII созыва. Эту сессию должны провести в соответствии с постановлением №125 Харьковской городской избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области. В повестке дня - 8 вопросов и «Разное».

Согласно повестке, депутаты должны выбрать секретаря городского совета, создать и утвердить состав постоянных комиссий и исполнительного комитета, структуру исполнительных органов и их положений. Также должны проголосовать за заместителей городского головы.

Ранее депутаты предыдущего созыва приняли изменения в Регламент, поэтому сессию можно проводить без новоизбранного мэра. Геннадий Кернес на данный момент продолжает лечение в немецкой клинике "Шарите"