Началась сессия Харьковского городского совета

27 ноября 2019 г. 10:14
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Сегодня, 27 ноября,  в сессионном зале горсовета началась тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировались 72 депутата.

В повестку дня включен 71 вопрос и «Разное». 

Среди запланированных к обсуждению на заседании имеются вопросы о городском бюджете на 2020 год и о внесении изменений в бюджет Харькова в 2019 году.

Также, кроме прочего, на заседании обсудят Программу экономического и социального развития города на будущий год.

 

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