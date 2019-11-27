Началась сессия Харьковского городского совета

Сегодня, 27 ноября, в сессионном зале горсовета началась тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировались 72 депутата.

В повестку дня включен 71 вопрос и «Разное».

Среди запланированных к обсуждению на заседании имеются вопросы о городском бюджете на 2020 год и о внесении изменений в бюджет Харькова в 2019 году.

Также, кроме прочего, на заседании обсудят Программу экономического и социального развития города на будущий год.