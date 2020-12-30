Началась сессия Харьковского городского совета

30 декабря 2020 г. 12:25
Автор: Марина Николаева
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В Харьковском горсовете началась Вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва.

В списке 21 вопрос, среди которых увековечивание памяти Кернеса, изменения к Регламенту, изменения к бюджету.

Большинство депутатов проголосовали за повестку дня, воздержались 6 человек.

Депутат Игорь Черняк, среди них, заявил, что это связано с тем, что недопустимо выносить на сессии проекты, в которых больше сотни страниц, и которые появились всего за несколько часов до заседания.

Всего для работы сессии зарегистрировались 78 депутатов.

 

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