Началась сессия Харьковского городского совета

В Харьковском горсовете началась Вторая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва.

В списке 21 вопрос, среди которых увековечивание памяти Кернеса, изменения к Регламенту, изменения к бюджету.

Большинство депутатов проголосовали за повестку дня, воздержались 6 человек.

Депутат Игорь Черняк, среди них, заявил, что это связано с тем, что недопустимо выносить на сессии проекты, в которых больше сотни страниц, и которые появились всего за несколько часов до заседания.

Всего для работы сессии зарегистрировались 78 депутатов.