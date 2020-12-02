Началась сессия Харьковского горсовета

Сегодня, 2 декабря, в 10:00 началась очередная сессия Харьковского городского совета 7 созыва.

Из-за того, что в судах были оспорены протоколы ТИК, на заседание сегодня были собраны депутаты не нового созыва, а в старом составе.

На повестке дня 25 вопросов, среди которых - бюджет на 2021 год и изменения к Регламенту, которые предполагают проведение последующих сессий без мэра города Геннадия Кернеса.

Напомним, городской голова сейчас находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Всего планируют заложить 801 миллион гривен на благоустройство города.

Из них 608 миллионов - на городские парки, лавочки, клумбы и цветы.

На медицину планируется выделить 460 миллионов гривен, из них 10,6 млн - на питание в больницах.

А 107 миллионов гривен планируется потратить на капремонты и приобретение нового медоборудования.

Также депутаты рассмотрят программу экономического и социального развития Харькова на 2021 год.