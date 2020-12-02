Началась сессия Харьковского горсовета

02 декабря 2020 г. 10:10
Автор: Марина Николаева
1 просмотр

Сегодня, 2 декабря, в 10:00 началась очередная сессия Харьковского городского совета 7 созыва.

Из-за того, что в судах были оспорены протоколы ТИК, на заседание сегодня были собраны депутаты не нового созыва, а в старом составе.

На повестке дня 25 вопросов, среди которых - бюджет на 2021 год и изменения к Регламенту, которые предполагают проведение последующих сессий без мэра города Геннадия Кернеса.

Напомним, городской голова сейчас находится на лечении в немецкой клинике «Шарите».

Всего планируют заложить 801 миллион гривен на благоустройство города.

Из них 608 миллионов - на городские парки, лавочки, клумбы и цветы.

На медицину планируется выделить 460 миллионов гривен, из них 10,6 млн - на питание в больницах.

А 107 миллионов гривен планируется потратить на капремонты и приобретение нового медоборудования.

Также депутаты рассмотрят программу экономического и социального развития Харькова на 2021 год.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53