Начальник управления Госрезерва брал взятки за "неувольнения"

03 февраля 2020 г. 12:53
Источник: ZN.UA
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Начальника управления Госрезерва поймали на взятке в 40 тысяч долларов. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 2,1 млн гривен, сообщает прессцентр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сообщению САП, чиновник организовал схему, по которой требовал с руководителей субъектов хозяйствования управления Госрезерва деньги за их неувольнение с занимаемых должностей. Начальник управления пояснял, что с назначением нового председателя Госрезерва остаться на должности можно только за взятку, которую он лично должен был передать.

Расследование САП происходило в сотрудничестве с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины. В результате, 1 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4, ст. 27 (Виды соучастников), ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК. На следующий день Высший антикоррупционный суд назначил содержание под стражей с возможностью внесения залога чуть больше 2 млн гривен.

 

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