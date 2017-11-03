Нацполиция объявила тендер на закупку 500 электронных браслетов

03 ноября 2017 г. 15:19
Источник: Левый берег
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Национальная полиция Украина объявила тендер на закупку 500 электронных браслетов слежения и оборудования к ним на 38 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте системы публичных закупок ProZorro.

Начало аукциона назначено на 7 ноября.

В рамках тендера планируется закупить 500 электронных браслетов, 54 комплекта их активации/деактивации, а также серверное оборудование и программное обеспечение.

Товар должен поступить до 20 декабря текущего года.

Напомним, в 2015 году Нацполиция закупила электронные браслеты слежения по цене 53,8 тыс. гривен.

В сентябре 2015 года экс-нардепа Игоря Маркова, который был задержан полицией Италии, оставили под стражей из-за нехватки электронных браслетов.

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