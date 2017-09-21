Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета

Национальная полиция с 24 июля 2017 года приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на соответствующий запрос.

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Причина такого решения Нацполиции не указана.

На данный момент в Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. В частности, удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов дела.

Напомним, Павел Шемемет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван в центре Киева. Дело об убийстве журналиста расследует Национальная полиция.

В июне Петр Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании. Президент провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия и рассказал, что там "прозвучала важная информация, которую пока нельзя распространять".

В то же время, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что серьезного прогресса в расследовании пока нет.