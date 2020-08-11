Над Киевом запустили огромный флаг в поддержку Беларуси

В небо над столицей Украины подняли в небо огромный флаг. Его при помощи дрона запустили в небо в знак солидарности с народом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям свою поддержку.

Соответствующее видео опубликовано на странице Dronarium Украина в YouTube.

"Отвечать силой на мирный протест вместо диалога - недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции достоинства, поэтому наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси", - говорится в подписи к видео.

В Dronarium напомнили, что они неоднократно поднимали флаги "для тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения КиевПрайда, был полет над Киевом флага крымско-татарского народа".

Сегодня, 11 августа, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

Также сообщалось, что во время протестов в ночь на 11 августа в Беларуси задержаны более двух тысяч человек.