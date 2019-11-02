"Нафтогаз" направил очередной иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

По его словам, решение по данному арбитражу будет принято в 2021 году.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования ". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже", - отметил Витренко.