"Нафтогаз" заключит газовый договор со своей "дочкой" на $ 5,7 млрд

15 июня 2017 г. 18:46
Источник: Зеркало недели

 НАК "Нафтогаз Украины" заключит со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцария) рамочный договор на поставку природного газа. Ориентировочная стоимость соглашения составляет 148,8 млрд грн (около $ 5,7 млрд), говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают "Украинские Новости".

НАК планирует, что Naftogaz Trading Europe будет покупать газ на европейском рынке, доставлять его к границе Украины и продавать "Нафтогазу". Кроме того, в планах торговля газом на европейском рынке. Швейцарская компания также сможет привлекать кредиты под залог.

100% Naftogaz Trading Europe принадлежит "Нафтогазу".Сообщалось, что"Нафтогаз" по итогам своей деятельности за 2016 год направит 13,2 млрд грн дивидендов в государственный бюджет.

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