Нападение на антикоррупционера Лисичкина: пострадавший заявляет, что в деле появились сомнительные подозреваемые

Активист "Харьковского антикоррупционного центра" Евгений Лисичкин заявляет, что в деле о его избиении появились подозреваемые.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Евгений Лисичкин.

По его словам, накануне, 22 сентября, его пригласили в Холодногорский отдел полиции, не предупредив о причине визита. Уже в отделе полиции Лисичкину заявили, что к правоохранителям пришли двое возможных нападавших с чистосердечным признанием.

"Уже в полиции я узнал, что в райотдел пришло двое возможных преступников, которые написали чистосердечное признание о своем участии в событиях 18 сентября. Но, это еще не все.С их слов, они не нападали, а инсценировали нападение. Я, якобы, был заранее об этом предупрежден. Еще более нелепо выглядит мотивация потенциальных преступников. Кто-то пообещал им, что в результате полученного от нападения пиара, мы (кто мы – до конца непонятно, то ли ХАЦ, то ли ДемАльянс, то ли еще кто-то) придем к власти, и устроим нападавших на работу в горсовет. Собственно, люди так захотели работать в горсовете, что согласились «инсценировать нападение» на ранее незнакомого им человека. А, потом их замучила совесть, и они пришли в полицию писать чистосердечное признание," - написал Лисичкин.

Стоит отметить, что правоохранители пока не заявляли о задержании возможных подозреваемых.

Напомним, нападение на члена антикоррупционного центра Евгения Лисичкина произошло 18 сентября во дворе его дома. Двое неизвестных побили Лисичкина, а также угрожали его убить, если тот не прекратит свою деятельность. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Ранее был избил коллега Лисичкина, грава "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Булах.