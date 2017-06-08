НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой

08 июня 2017 г. 16:34
Источник: Украинская правда
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Нацагентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в НАПК.

По его данным, агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.

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