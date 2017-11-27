НАПК внесло предписание и. о. главы Фискальной службы Продану

27 ноября 2017 г. 13:12
Источник: Левый берег
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

В частности, Продану внесли предписание о нарушении законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.  Предписание внесено в отношении директора департамента аудита ГФС Натальи Рубан по результатам полной проверки поданных ней деклараций.

Сообщается, что Рубан в декларации предоставила недостоверные сведения о дате возникновения права собственности на объекты недвижимости, о полученных доходах и сумме средств, размещенных на банковских счетах, а также не указала информацию о пребывании в статусе члена и председателя ревизионной комиссии общественной организации.

"Поскольку задекларированные недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму меньшую, чем 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, указанные нарушения не содержат признаков правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

НАПК требует внести в декларации правдивые сведения, а также провести служебное расследование и привлечь Рубан к дисциплинарной ответственности.
 

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