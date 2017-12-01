НАПК внесло предписания еще трем чиновникам

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло 3 предписания должностным лицам о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

Сообщается, что соответствующие решение принято на заседании НАПК.

Так, НАПК внесло предписания Ровенскому городскому главе в отношении главного врача Ровенской городской стоматологической больницы, у которого усматривается потенциальный конфликт интересов, обусловленный семейными отношениями; прокурору Николаевской области в отношении прокурора отдела по работе с кадрами прокуратуры Николаевской области, который имеет потенциальный конфликт интересов в сфере исполнения служебных обязанностей и в связи с наличием частного интереса, вызванного семейными отношениями; Ирпенскому городскому главе о возможных фактах нарушения должностными лицами Ирпенского городского совета требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в части отказа в предоставлении информации, предоставление которой предусмотрено законом.

НАПК напоминает, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 кодекса Украины об административных правонарушениях.

