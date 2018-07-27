Нардеп Александр Фельдман заявил о выявленных фактах слежки за ним

27 июля 2018 г. 19:46
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Народный депутат Александр Фельдман обратился генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с обращением, в котором сообщал об установленных фактах слежки за собой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как пишет в обращении нардеп, факт слежки установили его охранники в процессе поездки в Киев 23 июля. На протяжении всего времени поездки из Харькова в Киев автомобиль, в котором ехал Александр Фельдман, преследовали неизвестные люди.

Кроме того, 25 июля в Киеве нардеп зафиксировал возле офиса неизвестных людей, которые, находясь в автомобилях марок Хюндай Соната и Тойота Камри осуществляли наружное наблюдение за ним, практически не скрываясь и снимая всю деятельность на мобильные телефоны и другие средства фото- и видеофиксации.

В связи с этим Александр Фельдман попросил первых лиц в правоохранительной системе Украины организовать и провести проверку по установлению личностей, установивших слежку. А также установить законность и обоснованность данных действий.

«Как народного депутата Украины, политического и общественного деятеля, активно противодействующего проявлениям антисемитизма, ксенофобии, политического радикализма, меня не могут не беспокоить эти факты. Не исключаю организации слежки как правоохранителями, так и моими политическими оппонентами или какими-либо другими организациями. Прошу установить организаторов слежки, проверить ее законность и, в случае нарушения законов, начать досудебное расследование по этим фактам...», - говорится в обращении нардепа.

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