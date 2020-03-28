Нардеп Анна Скороход рассказала, что заразилась коронавирусом

28 марта 2020 г. 14:27
Источник: РБК-Украина
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Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата Анны Скороход. Об этом она сообщила в Telegram, уточнив, что вирус у нее подтвердили сегодня, 28 марта.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней", - заявила Скороход.

Она также сообщила о симптомах, которые проявились после заражения. В частности, Скороход заявила об отсутствии обоняния.

На данный момент коронавирус официально подтвержден еще у троих народных депутатов. Первым, у кого выявили инфекцию, был Сергей Шахов. На данный момент он находится в инфекционном отделении Александровской больницы. Также вирус диагностировали у нардепа Сергея Рудыка. Со второго раза коронавирус выявили у депутата "Слуги народа" Руслана Горбенко.

 

 

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