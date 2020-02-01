Нардеп посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты "коммуналки". Во фракции извинились за него

Нардеп от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммунальные услуги. С таким предложением депутат выступил в эфире "112 Украина".

В студию дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области, которая получает две тысячи гривен пенсии, и все эти деньги уходят на "коммуналку". В частности, она пожаловалась, что сумма увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа.

Ведущий вместе с женщиной посчитал ее выплаты, и получилось "минус" 107 гривен на жизнь.

Сначала нардеп говорил, что можно оформить субсидию, и привел в пример женщину, у которой несколько квартир, поэтому ей субсидию не дают.

Брагар отметил, что ситуация у женщины сложная, но не известна вся ее имущественная ситуация.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал в итоге Брагар.

Во фракции «Слуга народа» отреагировали на данную ситуацию.

Как сообщила в своем Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук, руководство фракции Слуга народа не поддерживает позицию своего депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и приносит извинения за его слова.

Она назвала высказывание Брагара "абсолютно некорректным".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)" - написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. "... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала депутат.

Отметим, по данным Госстата, коммунальные услуги в Украине за месяц подорожали на 8%.

В декабре 2019 года средний размер платежки за "коммуналку" вырос с 2044,7 грн до 2212,0 грн.

По итогам прошлого года долги населения за коммуслуги выросли более чем на 8 миллиардов.

Стоит отметить, что с 1 января тарифы на распределение газа повысят на 40%, а с 1 июля - еще на 20%.

В течение первого полугодия в среднем тарифы повысят на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).