 

Народных депутатов будут лишать выплат за неголосование и прогулы

16 октября 2019 г. 15:45
Источник: Украинская правда
27 просмотров

Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях или будут пропускать заседания комитетов.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

За законопроект №1035-2 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно документу, если народный депутат в течение календарного месяца в ходе одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственное участие в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях  ВР или  в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Также принятый нардепами закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев на пленарных заседаниях.

В нем говорится о том, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

Если же он этого не сделал, но в течение пленарного заседания принимал участие в голосованиях, он считается зарегистрировавшимся с помощью электронной системы.

Основанием для начисления нардепу заработной платы будут данные о его участии в не менее 70 процентах голосований Верховной Рады на каждом пленарном заседании.

Учет участия народного депутата в голосовании при принятии решений Верховной Рады осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном веб-сайте Верховной Рады".

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.