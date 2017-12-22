Народный депутат предлагает провести ряд мероприятий по улучшению аграрного сектора

22 декабря 2017 г. 18:53
Автор: Светлана Еченина
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Радикальная партия требует от парламента максимальной поддержки аграрного сектора страны.

Народный депутат Олег Ляшко

Завдяки вашій політиці корови в селі вже не бігають. Тому що немає корів у селі. Тому що довели фермерів "до ручки" і особисті селянські господарства. Повирізали люди, переважно, корів. Сьогодні в Україні 1,8 млн. голів великої рогатої худоби. Після Гітлера в 45-му році було більше. 

Еще одной проблемой аграрного сектора, по мнению Олега Ляшко, является пальмовое масло, которое вредит не только экономике, но и здоровью украинцев. Продукт завозится из-за рубежа, стоит копейки и приводит к раковым заболеваниям, поэтому, убеждает депутат, нужно принять закон о его запрете.

Также фракция Радикальной партии требует ввести аграрно-сырьевой сбор, а полученные средства направлять на поддержку животноводства

Народний депутат Олег Ляшко

Майже 40 мільонів тонн зерна минулого року з України вивезли. Замість того, щоб вивозити макарони, борошно, крупи - продукцію. Годуємо весь світ, а потім втридорого платимо за французські булочки і макарони. Щоб запровадити аграрний сировиний збір, 7 млд. грн. додатково на відновлення тваринництва, на підтримку фермерів, одноосібників.

Кроме того, Олег Ляшко предлагает навсегда снять вопрос продажи земли - закрепить ее за украинскими селянами и фермерами.

Видео: 

Народный депутат предлагает провести ряд мероприятий по улучшению аграрного сектора - 22.12.2017

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