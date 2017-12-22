Народный депутат предлагает провести ряд мероприятий по улучшению аграрного сектора

Радикальная партия требует от парламента максимальной поддержки аграрного сектора страны.

Народный депутат Олег Ляшко

Завдяки вашій політиці корови в селі вже не бігають. Тому що немає корів у селі. Тому що довели фермерів "до ручки" і особисті селянські господарства. Повирізали люди, переважно, корів. Сьогодні в Україні 1,8 млн. голів великої рогатої худоби. Після Гітлера в 45-му році було більше.